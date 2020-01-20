В Ливии действуют тысячи иностранных наемников, поддерживающих Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара, заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолета, возвращаясь с международной конференции по Ливии из Берлина. Об этом сообщает газета Daily Sabah.

Эрдоган, в частности, сообщил, что в Ливии находятся 2500 сотрудников российской ЧВК Вагнера. Также он упомянул о 5 тысячах наемников из Судана, а также Чада и Нигера.

По его словам, африканские наемники спонсируются властями Объединенных Арабских Эмиратов.

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