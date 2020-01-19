Фотосессия с собачкой закончилась двухчасовой операцией. Девушке наложили 40 швов.
Как отмечает «Лента.ру», досталось не только лицу, но и деснам. Ветеринар объясняет, что собака уже старая, поэтому может испытывать сильные боли.
Фотосессия с собачкой закончилась двухчасовой операцией. Девушке наложили 40 швов.
Как отмечает «Лента.ру», досталось не только лицу, но и деснам. Ветеринар объясняет, что собака уже старая, поэтому может испытывать сильные боли.
Дата: 2020/01/19 21:58
Раздел: Мир
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