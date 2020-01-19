Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью американскому изданию The Washington Post, что заранее знал о готовившейся попытке госпереворота в апреле 2019 года.

По словам Мадуро, которые приводит «РИА Новости», он узнал о заговоре против него еще за десять дней до начала неудавшегося переворота. Однако он не стал ничего предпринимать, чтобы выявить предателей и понять масштабы возможного мятежа.

Президент заявляет, что глава верховного суда Майкель Морено и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино выдали ему все детали заговора, несмотря на то, что оппозиция считала, что они на их стороне. Так, 20 апреля ему сообщили в ходе совещания, что возглавлявший тогда Службу национальной разведки Венесуэлы (Sebin) генерал Кристофер Фигуэра перешел на сторону его противников, и посоветовали уволить его, но президент решил «устроить ловушку» для теперь уже экс-главы Sebin, «которому в итоге пришлось бежать в Колумбию, а затем в США», приводит издание слова Мадуро. Газета пишет, что переворот должен был состояться 1 мая, однако был перенесен на день раньше.

«Я не пресек это, чтобы посмотреть, как далеко дойдут щупальца этого заговора. Я собирался сорвать его за 24 часа, но они начали раньше», — сказал Мадуро.

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