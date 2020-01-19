В столице Ливана произошли столкновения между демонстрантами и полицией, в результате чего пострадало не менее 220 человек.

Как сообщает Анадолу, демонстранты, собравшиеся у здания парламента в центре Бейрута, перекрыли близлежащие дороги, скандируя антиправительственные лозунги.

В сотрудников правопорядка полетели камни и бутылки, в ответ на что полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Стычки также имели место на площади Мучеников (аль-Бурдж) и в ее окрестностях.

Это первый случай открытого противостояния и стычек в ходе акций протеста с требованием улучшения экономической ситуации в стране.

Протесты в Ливане начались 17 октября прошлого года. Премьер Ливана Саад аль-Харири подал в отставку на фоне протестов.

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