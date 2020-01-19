В столице Ливана произошли столкновения между демонстрантами и полицией, в результате чего пострадало не менее 220 человек.
Как сообщает Анадолу, демонстранты, собравшиеся у здания парламента в центре Бейрута, перекрыли близлежащие дороги, скандируя антиправительственные лозунги.
В сотрудников правопорядка полетели камни и бутылки, в ответ на что полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Стычки также имели место на площади Мучеников (аль-Бурдж) и в ее окрестностях.
Это первый случай открытого противостояния и стычек в ходе акций протеста с требованием улучшения экономической ситуации в стране.
Протесты в Ливане начались 17 октября прошлого года. Премьер Ливана Саад аль-Харири подал в отставку на фоне протестов.