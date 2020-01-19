Президент США Дональд Трамп считает, что новые вызовы в мире требуют укрепления Договора о сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией.

«Поскольку обстановка в области безопасности продолжает меняться и возникают новые вызовы, крайне важно, чтобы наш альянс еще больше укреплялся и углублялся», — сказал Трамп в заявлении, посвященном 60-летию со дня подписания документа.

Президент отметил: «Я уверен, что в предстоящие месяцы и годы вклад Японии в нашу взаимную безопасность будет продолжать расти, и союз будет продолжать процветать» (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az