Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса получил награду Гильдии продюсеров США в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на организацию.

«1917» — фильм о Первой мировой войне. В нем рассказывается история двух солдат, которые должны пройти по вражеской территории и передать секретное послание, благодаря которому можно предотвратить гибель более тысячи солдат.

Главные роли в фильме исполнили Дин-Чарльз Чепмен и Джорд Маккэй. Фильм уже получил премию «Золотой глобус» как лучшая драматическая картина и за режиссуру, а так же номинирован на «Оскар» в десяти категориях.

Премия Гильдии продюсеров США, которая объединяет более семи тысяч продюсеров, вручается с 1990 года. Часто выбор продюсеров в номинации «Лучший фильм» совпадает с победителем «Оскара».

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