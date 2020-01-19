Индийские врачи попытались установить протез лапы тигру, однако операция завершилась неудачей, так как животное не приняло искусственную конечность. Об этом сообщила газета Times of India.

Отмечается, что операцию проводили ветеринары и ортопеды клинике города Нагпур в штате Махараштра. Когда тигр пришел в себя, начал срывать протез, после чего медикам пришлось убрать его. Однако врачи намерены продолжить попытки.

«Позже мы доработаем план операции после того, как свяжемся с экспертами по всему миру. Пока мы огорошены этой неудачной попыткой», — рассказал изданию ортопед Шушрут Бабхулкар, руководивший операцией.

Этот тигр потерял левую переднюю лапу в 2012 году, когда попал в один из капканов браконьеров в заповеднике Тадоба-Андхари в округе Чандрапур.



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