Знаменитые актеры Хью Грант и Мэтью Макконахи решили свести собственных родителей.

91-летний отец Хью Гранта Джеймс овдовел, когда его супруга умерла от рака. А 88-летняя Кей Макконахи несколько раз сходилась и расходилась со своим мужем — и лишь в третьем их браке на свет появился Мэттью.

«Они должны встретиться, и мы не увидим их, вероятнее всего, до конца вечера», — пошутил Макконахи. А Хью Грант в ответ сыронизировал, что мог бы профессионально заняться поиском партнеров для тех, кому за 85, передает портал «360tv».

Однако поклонники заподозрили звезд в самопиаре. Скоро на экраны выходит фильм Гая Ричи «Джентльмены», в котором главные роли исполнили как раз Хью Грант и Мэттью Макконахи. И таким образом, считают некоторые приверженцы конспирологических теорий, голливудские знаменитости пытаются поднять интерес к картине.

Minval.az