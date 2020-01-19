Житель Великобритании попытался провернуть хитрую схему, чтобы сымитировать собственную смерть и обмануть страховщиков.

Как сообщает Metro.co.uk, 39-летний Сайед Бухари для начала притворился супругой, чтобы убедить компанию в собственной смерти — якобы он перенес сердечный приступ в Пакистане.

Во время телефонной беседы он притворился собственной женой, имитируя ее голос. Однако эксперты быстро его раскусили и сравнили речь с другим звонком.

Выяснилось, что Бухари пытался получить миллион фунтов стерлингов. Сначала он отрицал мошенничество, однако затем признал свою вину — его приговорили к пяти годам и 11 месяцам тюрьмы.



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