Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к диалогу с Соединенными Штатами. Об этом он сам заявил в интервью газете The Washington Post.

«Если есть уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики США, если есть диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений. Отношения, основанные на уважении и диалоге, приносят беспроигрышную ситуацию. Конфронтационные отношения приносят проигрышную ситуацию для всех. Это формула», — заявил Мадуро.

Президент Венесуэлы пояснил, что пришло время для прямых переговоров, чтобы положить конец политическому кризису в республике. При этом венесуэльский лидер заявил о возможности заметных изменений в случае, если Вашингтон откроет прямой канал связи с ним, отмечает газета.

Мадуро сообщил, что предпринимал неоднократные попытки обратиться к президенту США Дональду Трампу напрямую. По мнению венесуэльского президента, верные решения в вопросах, связанных с Венесуэлой, американскому лидеру мешают принимать его советники и члены администрации. «Я считаю, что госсекретарь США Майкл Помпео потерпел неудачу с Венесуэлой и несет ответственность за провал Трампа в его политике в отношении нашей страны. Думаю, Помпео живет в мире иллюзий. У Трампа были ужасные советники по Венесуэле. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Майкл Помпео, cпецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс привели к тому, что у него неправильное видение», — пояснил Мадуро.

Кроме того, Мадуро заявил, что по-прежнему готов сесть за стол переговоров с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, однако, дал понять, что оставлять кресло президента не планирует. «Гуайдо ответственен за потерю Национальной ассамблеи. Он и его ошибки. Не вините теперь меня», — сказал президент Венесуэлы.

В сентябре Мадуро заявлял в эфире телеканала «Россия-24», что готов к прямым переговорам с Дональдом Трампом, но для этого нужно, чтобы тот исправил «ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы».

Minval.az