Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы.

Как передает Газета.ру, об этом объявил Букингемский дворец.

«Герцог и герцогиня более не будут именоваться «Их Королевские Высочества», поскольку не будут более являться работающими членами королевской семьи», — говорится в сообщении дворца.

Также они перестанут получать государственные средства.

Букингемский дворец сообщил, что Меган и Гарри намерены возместить в казну деньги, потраченные на ремонт коттеджа Фрогмор, который останется их домом в Великобритании.

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