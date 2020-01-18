«Турция полностью поддерживает правительство национального согласия (ПНС) Ливии и будет обучать силы безопасности ПНС, для Европы очевидным выбором является взаимодействие с Турцией». Как сообщает РИА-Новости, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в статье для издания Politico.

По словам Эрдогана, Европейскому Союзу необходимо «показать миру, что он является важным игроком на международной арене».

«Предстоящая мирная конференция в Берлине является очень важным шагом на пути к этой цели, однако европейским лидерам следует немного меньше говорить и сосредоточиться на конкретных шагах. Учитывая, что Европа менее заинтересована в предоставлении военной поддержки Ливии, очевидным выбором является работа с Турцией, которая уже обещала военную помощь», — считает турецкий лидер.

«Турция полностью поддерживает законное правительство Ливии, поддерживаемое ООН… Мы будем обучать ливийские силы безопасности, помогать им в борьбе с терроризмом, торговлей людьми и другими серьезными угрозами международной безопасности», — отметил Эрдоган.

По его словам, Европа столкнется с новыми миграционными проблемами и террористическими угрозами, если ПНС Ливии падет. «Потенциальная неспособность Европейского Союза адекватно поддержать ПНС была бы предательством его собственных основных ценностей, включая демократию и права человека…», — сказал президент Турции, добавив, что было бы «ошибкой исторического масштаба» оставить Ливию без поддержки.

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