Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.

«Рад сообщить, что «Пламя и кровь», которую взяли за основу «Дома драконов» (приквел «Игры престолов»), выйдет в мягкой обложке 5 мая в США, Канаде и Великобритании. В это издание войдут пять абсолютно новых иллюстраций», — написал Мартин.

Поклонники восприняли эту информацию в штыки, поскольку в посте 71-летнего автора, начинающемся со слов «Рад сообщить» они ждали новостей о работе над «Ветрами зимы» (шестой книги из цикла «Песнь льда и пламени»). Тем более, что первая часть романа «Пламя и кровь» вышла в ноябре 2018 года.

«Рад сообщить? Это какое-то издевательство», «Вау! Анонс, которого никто не ждал! От меня вы не получите ни цента до публикации «Ветров зимы», «Нам это не нужно!», «У меня чуть не случился сердечный приступ» — комментировали сообщение Мартина разочарованные фанаты.

Minval.az