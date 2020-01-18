Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оставить Ливию во власти главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара было бы исторической ошибкой. Об этом он порассуждал в статье для Politico.

Турецкий лидер, обосновывая необходимость Европы быть вовлеченной в ливийский конфликт, подчеркнул, что в случае падения законной власти европейские государства столкнутся с новым набором угроз и проблем.

Кроме того, поддерживая власть Хафтара, Европа предает собственные основные ценности, включая демократию и права человека. Эрдоган обратил внимание на то, что европейский континент не определился окончательно с поддержкой сторон в Ливии. Так, Германия встала на сторону ПНС, однако Франция поддерживает главу ЛНА.

«Европа оказывается на распутье. И на этом историческом перекрестке те, кто борются за мир, должны быть смелыми и делать все возможное, чтобы положить конец насилию», — резюмировал глава государства, добавив, что Европа может рассчитывать на Турцию.

Minval.az