В Азербайджане в архивах Национальной академии наук специалисты обнаружили титул — редкий древний документ, датируемый эпохой правления османского султана Сулеймана Великолепного.

Об открытии рассказывает газета Daily Sabah. Находка была сделана в архивах Института Священного писания, входящего в структуру Академии наук Азербайджана.

Речь идет о титульном документе, который носил название «мюлкнамэ». Это были своего рода имперские грамоты, которые султаны выдавали лично. Титулы были нужны для того, чтобы даровать земли и государственные активы верноподданным.

Найденный документ относится к периоду правления османского султана Сулеймана Великолепного (1520-1566 гг.) Ширина титула составляет 30 сантиметров, а его длина — 1,8 метра. Хотя ему уже полтысячи лет, он достаточно хорошо сохранился. На документе до сих пор отлично видна личная печать султана Сулеймана.

Текст написан на османском турецком языке, ярким стилем каллиграфического письма «дивани». Он состоит из деклараций о предоставлении земли различным видным деятелям по всей Анатолии и Румелии. Установлено, что этот документ был создан в Стамбуле в 1566 году с использованием черных, золотых и синих чернил.

Помимо печати султана он скреплен подписями визирей Пертев-Паши и Ферхат-Паши, а также подписями казаскеров (военных судей) императорской армии Ахмет-Эфенди и Хюсейин-Эфенди.

Ученым еще предстоит тщательно проанализировать найденный титул. Это поможет в изучении истории Османского права. Кстати, подобные документы того периода часто обнаруживаются в турецких архивах, но для азербайджанских архивов — это редкость.

Minval.az