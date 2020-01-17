МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, не принесла полякам свободы.

«Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе с нацизмом, но в 1945 году режим Сталина привел к террору, преступлениям и грабежам. Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).

Тем не менее, Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как заявила РИА Новости представитель пресс-службы города, «много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве».

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