Одно из популярных российских женских изданий Woman.ru опубликовало биографическую статью о новом премьер-министре России Михаиле Мишустине, кандидатуру которого в четверг утвердила Государственная Дума.

Рассказывая о Мишустине, издание отмечает, что он родился в 1966 году в Москве и имеет армянское происхождении со стороны матери.

«Мишустин — армянин по матери. Говорят, что его корни происходят из села Тайчарух (сейчас Меградзор). Тайчарух с тюркского переводится как «один тапок», а на армянском это звучит как «мичуст» — видимо, предки Михаила получили в России фамилию Мишустины, сменив букву «ч» на более благозвучную «ш»», — пишет издание.

Minval.az