Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ Павел Крашенинников поддерживает предложение Владимира Путина убрать из Основного закона оговорку о двух президентских сроках подряд, поскольку это должно снять напряжение в обществе.

«Эта конституционная норма вызывала серьезный накал и страсти в обществе и, в первую очередь, в юридическом сообществе. Убрав эту оговорку, мы однозначно снимем напряжение — как политическое, так и правовое», — сказал «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Крашенинников.

Он отметил, что не понаслышке знает и как юрист-правовед, и как просто гражданин, какие острые дискуссии ведутся вокруг этой статьи Конституции.

«Среди научного юридического сообщества это одна из самых горячих тем, которая раскалывает его, и, поверьте, страсти там кипят нешуточные», — подчеркнул парламентарий.

Minval.az