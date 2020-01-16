Жительница Таиланда вступила в смертоносную схватку со змеей и одержала победу. Об этом рассказала ее дочь Чуня Ситтивичай в Facebook.

Змея впилась в бедро тайки, когда та присела на унитаз. Женщина попыталась высвободиться, однако рептилия крепко обвила ее ногу. На крики о помощи прибежала Чуня, захватив канцелярский нож и молоток. «Мама хотела зарезать пресмыкающееся, но его чешуя оказалась очень грубой. В итоге она случайно порезалась, рана оказалась глубиной в три сантиметра», — объяснила дочь.

По словам Ситтивичай, змея так сильно сжала ее мать, что та едва не потеряла сознание. Вскоре в туалет забежал ее младший брат, схватил молоток и несколько раз ударил рептилию. «Брат вывел мать из туалета, а змею запер внутри», — добавила девушка. Свой рассказ она сопроводила снимком, на котором мертвая змея лежит на полу рядом с молотком и ножом.

Пострадавшую немедленно отвезли в больницу. Медики обработали ей места укусов и наложили швы. О ее текущем состоянии информации нет.

Minval.az