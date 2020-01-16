В.Путин: Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим.

Конституция России, Статья 81, п.3:

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Таким образом, Путин сообщил, что он согласен с тем (настаивает на том, выносит на голосование, предлагает гражданам поддержать его в том), что п.3 ст.81 должен быть изъят из действующей Конституции России.

Это означает, что по принятии этого решения (голосованием, референдумом или каким-то еще иным способом) российская конституция не будет содержать в себе каких-либо ограничений для одного лица по числу сроков его нахождения на посту президента.

Все знают, что это за лицо.

Как и сообщалось ранее, глава, лидер, вождь, фюрер, елбасы forever.

Андрей Илларионов

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