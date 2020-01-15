Помню, как отправляли в отставку Черномырдина в марте 1998-го. Тогда Ельцин предложил ему заниматься политической подготовкой к выборам 2000 года — как хочешь, так и понимай. В реальности это оказалось полной фикцией.

Об этом первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин пишет в своей «Фейсбуке».

«Теперь Медведев стал зампредом Совета безопасности. Должность вновь созданная, почетная, обеспечивающая сохранение в правящей элите — но несамостоятельная, компенсационная. Очень трудно стать преемником, будучи отправленным в отставку, пусть и «в связи с переходом на другую работу» — а в общественном мнении, не забывшем пенсионную реформу, дело выглядит именно так», — заявил Макаркин.



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