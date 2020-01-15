Турецкие военные специалисты продолжают проводить работу по введению в строй российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Об этом заявил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Процесс обучения [эксплуатации С-400] и введения в строй С-400 продолжается. Это действительно принципиальная тема. Как и говорил наш президент [Турции Тайип Эрдоган], этот процесс продолжается в соответствии с нашими планами. Они будут полностью введены в строй в апреле или мае», — приводит его слова газета Turkiye.

Minval.az