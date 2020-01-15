Российские пропагандисты и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ, пишет «МК». Напомним, что ранее Путин анонсировал ряд реформ и референдум в конституцию РФ. В частности, Госдума получит право согласовывать и утверждать кандидатуру премьера и федеральных министров, тем самым влияя на формирование правительства.

«Хотели бескровной революции? Нате вам» — заявила в Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. Ее поддержала Тина Канделаки: «Ну что ж. Опять Путин возглавил все. Даже бескровную революцию. Добро пожаловать в перестройку». Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак же высказалась насчет принятия поправок в Конституции, которые подразумевают проведение референдума. «Референдум о принятии поправок в Конституцию — ещё один неожиданный поворот и мощное завершение» — отметила Собчак. Она добавила, что теперь в Госдуме из-за новых прав будет серьезный накал борьбы.

Лаконично оценил анонсированные главой России нововведения политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он отметил, что происходящее является ни чем иным, как определением «контуров транзита». Также он предрек увеличение роли и влияния партии «Единая Россия» в создаваемой системе.

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