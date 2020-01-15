The New York Times опубликовала видеозапись, на которой, предположительно, две иранских ракеты попадают в украинский «боинг».

На видео запечатлены два предполагаемых запуска с разницей около 30 секунд и горящий объект, который, как утверждает NYT, и есть лайнер «Международных авиалиний Украины».

Запись сделана камерой видеонаблюдения с крыши одного из домов рядом с иранским военным объектом, откуда запускали ракеты, пишет издание.

Дата на видео — 17.10.2019 — не совпадает с датой катастрофы, но NYT предполагает, что это связано с использованием в Иране персидского, а не григорианского календаря.

Minval.az