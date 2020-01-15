Соединенные Штаты не ставят целью смену режима в Иране, но внимательно отслеживают ситуацию с акциями протеста в исламской республике.

Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин.

«В этот момент иранцы вышли на улицы в таком количестве, какого еще не было. Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего, великие люди, — утверждает глава Белого дома. — Народ устал смотреть, как их власть грабит Иран, чтобы сеять смерть, насилие и войны».

«Я предупреждаю правительство Ирана о том, что оно не должно допускать насилия или убивать кого-либо из протестующих, весь мир следит за этим», — сказал Трамп. По его версии, жертвами стали уже «тысячи протестующих». «Мы поддерживаем иранский народ и борьбу за свободу. Происходит нечто невероятное», — добавил президент.

«Мы внимательно, очень внимательно следим <…>, — отметил он. — Мы не стремимся к смене режима».

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