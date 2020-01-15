Пара, за судьбой которой следят миллионы людей по всему миру, вновь заявила о своем воссоединении. Фанаты ликуют — Зейн Малик и Джиджи Хадид снова вместе! И это не слухи или рассказы инсайдеров, а официальная информация, передает портал Muz-tv.

Влюбленные вместе пришли на праздник в честь 56-летия мамы модели Иоланды Хадид, где собрались все члены семьи. А наследующий день Зейн отметил свой 27-й день рождения вместе с Джиджи и своими родными в одном из нью-йоркских ресторанов.

Слухи о том, что Зейн и Джиджи снова вместе, появились еще перед католическим Рождеством. Причиной послужила публикация в сторис 24-летней модели. Она рассказала в Instagram, что готовит вкусное блюдо на ужин по рецепту мамы Малика Триш. А женщина, в свою очередь, сделала репост Хадид.

Напомним, Джиджи и Зейн начали встречаться в декабре 2015 гола, а в августе 2016 года певец сделал предложение. Модель отказалась, сославшись на то, что пока не готова к семейной жизни. Однако влюбленные продолжили жить вместе. Но в 2018 году пара объявила о разрыве. Малик и Хадид пояснили, что причиной расставания стало несовпадение рабочих расписаний. После этого слухи о воссоединении пары не раз появлялись в СМИ, но официального подтверждения не было.

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