В прибрежных водах американского штата Флорида рыбак Джейсон Бойлл (Jason Boyll) поймал 159-килограммовую рыбу размером с человека. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на UPI.

31 декабря 2019-го Бойлл опубликовал фотографии гигантского групера вида Hyporthodus nigritus в своем Instagram-аккаунте. «Отличное завершение 2019 года!!!» — подписал рыбак серию снимков.

По данным UPI, крупнейший представитель Hyporthodus nigritus, выловленный на территории Флориды, весил около 198 килограммов.

Групер известен своими крупными размерами: он может вырастать до 2,8 метра в длину и достигать веса в 360 килограммов. Его запрещено ловить из-за угрозы исчезновения всего вида.

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