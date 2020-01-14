В церемониях прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани приняли участие около 25 млн человек. Об этом заявил официальный представитель КСИР Рамазан Шариф, передает агентство Fars.

«25 млн человек приняли участие в церемонии, а остальные из 80 млн населения Ирана также соболезновали в связи с этим событием», — заявил Шариф.

Шариф также рассказал, что когда тело генерала доставили в страну, церемонии прощания прошли в пяти городах: Ахвазе, Мешхеде, Тегеране, Куме и Кермане.

Напомним, Сулеймани ликвидировали в районе аэропорта Багдада после нападений на американское посольство в Ираке.

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