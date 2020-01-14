Осуществлять полеты над Ираном в настоящее время безопаснее, чем когда-либо. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами ИРИ Абдулрахима Мусави, передает информагентство IRNA.

«Иранское небо сегодня более безопасно для всех полетов, чем когда-либо», — утверждает Мусави.

Руководство ИРИ указало на «важность координации между Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и другими подразделениями для обеспечения точного функционирования противовоздушной системы страны».

«Человеческая ошибка, приведшая к катастрофе украинского самолета на минувшей неделе, не подорвет выдающиеся достижения КСИР», — заявил Мусави и добвил, что «трагедия произошла во время кризиса, спровоцированного американским авантюризмом».

8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Minval.az