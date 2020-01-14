25 января в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится опера «Кармен» композитора Ж.Бизе. Эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства, пользуется

огромной популярностью среди меломанов и любителей оперного искусства и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию.

В этот день главную партию Кармен исполнит Народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева. Вместе с ней в спектакле примут участие ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета – Народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Цуниго), Гюльназ Исмайлова (партия Фраскиты), Заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев (Хозе), Илаха Эфендиева (партия Микаэллы), Джахангир Гурбанов (партия Эскамильо), Турал Агасиев (партия Данкайро), Алиахмед Ибрагимов (партия Ремендадо), солистка Нина Макарова (партия Мерседес). Дирижировать спектаклем будет главный дирижер театра, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных

конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Minval.az