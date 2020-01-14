Германская прокуратура проводит масштабную операцию против исламских радикалов, во вторник утром ведомство сообщило, что обыски проходят сразу в четырех федеральных землях.

«В рамках следственных действий генпрокуратуры Берлина по подозрению в подготовке серьезного преступления, угрожающего безопасности государства, выданы ордера на обыск в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии», — сказано в сообщении, опубликованном в твиттере ведомства, передает «Интерфакс».

Правоохранители ищут чеченцев-исламистов. В Бранденбурге задержан один человек, еще двое задержаны в Берлине.

Другие подробности пока не сообщаются.

Minval.az