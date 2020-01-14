В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета, Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

Число арестованных иранских военных не сообщается, других подробностей о произошедшем также не приводится.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

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