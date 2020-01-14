Представителям антимонопольных ведомств России и Беларуси не удалось достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти по территории республики, сообщил агентству БЕЛТА представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

По словам источника агентства, белорусская сторона предложила повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, которую утвердили оба регулятора, а также договоренностям, достигнутым в августе прошлого года.

«В августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО „Гомельтранснефть Дружба“ в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год», — сообщил агентству представитель министерства.

В связи с этим было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую, а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году, добавил собеседник агентства.

Также источник отметил, что у Москвы возникли вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба», поэтому было принято решение в ближайшее время продолжить встречи на уровне специалистов.

Minval.az