Американская киноакадемия объявила претендентов на «Оскар».

Как сообщает «Медуза», на награду за лучший фильм в 2020 году претендуют: «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в… Голливуде» и «Паразиты».

«Оскар» лучшему режиссеру может получить: Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде») и Пон Чжун Хо («Паразиты»).

На «Оскар» лучшему актеру выдвинуты: Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два Папы»).

В номинации «Лучшая актриса» представлены: Синтиа Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»).

На награду лучшей актрисе второго плана претендуют: Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Марго Робби («Скандал»).

В категории «Лучший актер второго плана» на «Оскар» номинированы: Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино и Джо Пеши (оба за «Ирландца»), Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»).

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

Торжественная церемония вручения «Оскара» пройдет в 2020 году 9 февраля.

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