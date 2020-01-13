Возможность ликвидации командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани стала обсуждаться в администрации президента США Дональда Трампа с конца июня 2019 года, когда иранские власти сбили американский военный беспилотник RQ-4.

Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на пять действующих и бывших высокопоставленных сотрудников Белого дома.

По их данным, занимавший в то время должность помощника президента США по национальной безопасности Джон Болтон «убеждал Трампа, что США должны ответить на действия Тегерана операцией по уничтожению Сулеймани». В этом вопросе его поддержал госсекретарь Майкл Помпео. Однако, как отметила телекомпания, Трамп «отказался от этой идеи», заявив, что пойдет на данный шаг «только в случае убийства Ираном американских граждан».

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

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