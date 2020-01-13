Иран признал, что именно его ракета, выпущенная стражами Исламской революции сбила Украинский пассажирский Боинг и стала причиной гибели 176 мирных людей. Черные ящики погибшего самолета отправлены на расшифровку во Францию. Человек, «нажавший кнопку», сам обратился к народу и миру, признавшись, что он бы лучше хотел умереть, чем сотворить такое.

Для русских людей эти признания официальных лиц Ирана невероятны. Мы привыкли, что наша власть лжет и упорствует во лжи, когда весь мир указывает ей, что она лжет. Их-там-нет стало новым словом русского языка. Почему же аятоллы повели себя иначе, чем Путинская власть, когда их приперли к стенке? Ведь признание вины обратится в немалые денежные расходы и в потерю лица тех самых «Стражей», которые являются главной опорой режима аятолл? Они, что, там в Иране с ума сошли?

Ясно, что ни о какой доброте иранских правителей речь идти не может. Дело в ином.

Погибли мирные сограждане. Лгать, когда весь мир знает, что Иран лжет, значит приобрести репутацию злостного лжеца. Официально Иран именуется «исламской республикой». Для мусульман ложь столь же тяжкий грех, что и для иудеев и христиан. У шиитов есть некоторые оговорки, но к этому случаю они явно не относятся. Или в глазах всего Ирана, скорбящего по погибшим, аятоллы и стражи исламской революции станут лжецами, грешниками и плохими мусульманами, или надо каяться и извиняться на все стороны.

Если Ираном управляют плохие мусульмане, то они теряют религиозно-нравственное право на безгрешность (которая по определению есть у аятолл) и их прогонят под зад коленом, как когда-то прогнали Шаха. И самые верующие фундаменталисты будут самыми активными в этой новой революции. Если же аятоллы покаются перед всем миром, то они сохранят образ хороших мусульман. Ну кто не совершает ошибок?

Вот этим иранский режим отличается от российского. Подавляющее число людей в России считали и считают ложь не грехом — а хитростью и умением существовать, не преступлением — а нормой жизни. Все знают, что Путин врет и им, и миру «на голубом глазу», и в отношении Боинга МН-17, и в отношении Скрипалей, и множества иных деяний власти, и это всех устраивает. Устраивает до тех пор, пока не бьёт лично по ним, как повышение пенсионного возраста. Да тут и не врут.

Такое согласие на ложь в повседневной жизни, в быту, порождает готовность принять и лживую власть, и плавать в зловонной жиже лжи, отвратительной всему миру. А что нам мир? Нас-там-нет.

И Иран, злодейский режим аятолл, стал нам примером, что общество, считающее ложь грехом, имеет право на правду из уст власти, и это право осуществляет, а наше, уютно устроившееся во лжи, не имеет и не будет иметь шанса услышать правду ни от своей жены, ни от «своего» президента. Никогда. До тех пор, пока мы не прекратим лгать сами и услаждаться удобной ложью других.

Андрей Зубов, историк

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