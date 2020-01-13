Разведданных о том, что убитый США иранский генерал Касем Сулеймани готовил атаки на четыре американских посольства, не было. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью CBS News.

«Президент Дональд Трамп не привел конкретных доказательств. Он сказал, что верит в это. Я не видел ни одного (доказательства — ред.) в отношении четырех посольств», — заявил Эспер.

Тем не менее Эспер подтвердил, что такие атаки могли произойти. Он считает, что Сулеймани стоял за атаками на США в течение последних 20 лет, в том числе и за штурмом американского посольства в Багдаде 31 декабря.

«Сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад. Почему? Мы убили самого крупного лидера террористов в мире, Касема Сулеймани, на руках которого кровь сотен погибших американских военнослужащих», — подытожил Эспер.

Minval.az