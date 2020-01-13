Мир и политическое урегулирование в Ливии вновь под угрозой. Прекращение огня, к которому на переговорах в Стамбуле призвали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, казалось, дает надежду на мир. Тем более что ливийский конфликт сегодня — это «гражданская война с иностранным участием». Турция поддерживает здесь правительство национального согласия во главе с Сараджем и даже посылает ему на помощь войска, Москва —самопровозглашенного фельдмаршала Хафтара, на помощь которому послали бойцов ЧВК «Вагнера»

Но уже вскоре после многообещающих сигналов из Стамбула ситуация изменилась. ПНС огонь прекратило, а Халифа Хафтар отказался, заявив, что «некоторые группы людей захватили столицу и получили поддержку других стран, которые поставляют им военную технику, боеприпасы и беспилотники». Намек на Турцию получился даже слишком прозрачным. Затем, правда, в РосСМИ замелькали сообщения, что Хафтар со своими сторонниками режим прекращения огня уже поддержал, «вагнеровцы» линию фронта покинули, а перемирие в целом соблюдается. Но вскоре из этого же лагеря пришли сообщения, что сторонники самопровозглашенного фельдмаршала сбили турецкий беспилотник. А это по-настоящему тревожно.

И что же — самопровозглашенный фельдмаршал осмелел настолько, что позволил себе публично «скомкать и выбросить в корзину» призыв президента РФ Владимира Путина?

Здесь нелишне вспомнить уроки войны на Балканах. В 1994 году НАТО в ответ на «этнические чистки» мусульман анонсирует удары по позициям боснийских сербов. России ценой огромных дипломатических усилий удается достичь договоренностей об отводе сербских войск и об отмене бомбардировок. Но…к назначенному часу сербы свои войска не отводят, а НАТО приступает к бомбардировкам. После чего Виталий Чуркин, будущий постпред РФ в ООН, а в те годы — замглавы МИД РФ и российский эмиссар на Балканах, выступает с беспрецедентным заявлением: «Боснийские сербы должны понять, что в лице России они имеют дело с великой державой, а не с банановой республикой. России надо решить, можно ли позволить группе экстремистов использовать политику великой страны для достижения своих целей. Наш ответ однозначен — никогда». После чего добавляет: «Хвост не должен вертеть собакой».

По понятным причинам, в дипломатии столь громкие заявления как бы не приветствуются, и Сергей Лавров при всей своей любви к экспрессивной лексике вряд ли озвучит что-то подобное. Но в дипломатии есть предостаточно способов обойтись без шума и пыли. Но если РФ в ближайшее время доходчиво объяснит Хафтару, что «хвост не должен вертеть собакой» — это одно. А если вместо этого РФ начнет направлять месседжи уже в адрес Турции в стиле «Да, мы всей душой за прекращение огня, смотрите, сам Владимир Путин выступил с таким призывом, но, к сожалению, Хафтар нам не подчинился» — уже другое. Потому как получится, что это не Хафтар подставил Россию, а Путин ведет на ливийском поле двойную игру. И да, признаки такой «двойной игры» есть и в Карабахе, где России «ну никак не удается» подтолкнуть к выводу войск находящуюся в полной зависимости от нее Армению, и в Украине, и во многих других «горячих точках».

А вот это уже серьезно.

Но Эрдоган — не тот политик, которого можно безнаказанно пытаться обвести вокруг пальца, да еще столь нагло и бесцеремонно. Тем более что открытие «Турецкого потока» более всего напоминает «спасательный круг», брошенный Эрдоганом Путину после впечатляющей серии «газовых неприятностей». И если московское «спасибо» оказалось таким неустойчивым, в Анкаре вряд ли станут молча «глотать пилюлю». Тем более что ставки в Ливии для Турции весьма высоки. Официальная Анкара, в числе прочего, подписала с правительством национального согласия Ливии соглашение о разграничении территориальных вод и шельфа Средиземного моря. В результате зоны контроля двух стран пусть на относительно небольшом участке, но все же соприкасаются. А значит, ни один маршрут строительства трубопровода в Европу со средиземноморских месторождений газа не может быть реализован вопреки позиции Турции. Где, кстати, не прочь присоединить новую трубу к азербайджанскому трубопроводу TANAP. И вот в этом случае, простите за цинизм, гробы с «вагнеровцами» — это далеко не вся цена, которую придется платить Кремлю. Просто потому, что в «двойной игре» проигрыш тоже двойной. И это как минимум

Нурани, политический обозреватель

Minval.az