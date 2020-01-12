Глава Пентагона Марк Эспер заявил о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий, передает РИА Новости.

«Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить без каких-либо предварительных условий новый путь вперед — ряд шагов», — заявил он в эфире CBS News. Эспер считает, что эти шаги помогут Ирану стать лучше.

Он также добавил, что США не сожалеют об устранении командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, поскольку теперь США в «большей безопасности», однако это не значит, что Соединенным Штатам не нужно быть внимательными в отношении этой страны.

По словам Эспера, у Сулеймани «на руках была кровь сотен американских военнослужащих».

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