47-летняя Кэмерон Диас не устает удивлять своих фанатов. Сначала она ошарашила всех сообщением, что стала мамой, хотя никто не подозревал о готовившемся пополнении в составе семьи. А теперь стало известно, что она не будет нанимать няню для своей маленькой дочки, которой она дала необычное имя — Рэдикс.

По всей видимости, Диас, хотя ей уже давно не 25 лет, совершенно не боится бессонных ночей и стресса. Как рассказала одна из подружек Кэмерон, актриса твёрдо решила обходиться без посторонней помощи по уходу за ребенком. «Она не хочет ни на секунду разлучаться с Рэдикс. И тем более, не желает доверять свое «сокровище» посторонним!» — поведала приятельница актрисы изданию People.

«7Дней» напоминает, что у Кэмерон и её законного супруга — музыканта Бенджи Мэддена — появилась дочка, стало известно вскоре после Нового года. Тогда, поздравляя всех с праздником, Диас написала на своей страничке в соцсети: «Мы чувствуем себя такими счастливыми, благодарными и благословлёнными. Мы начинаем это десятилетие с объявления о рождении нашей дочери — Рэдикс Мэдден. Она покорила наши сердца, став частью нашей семьи. Мы счастливы поделиться этой новостью. Но мы также чувствуем, что должны защитить нашу малышку. Мы не будем публиковать её фото и не поделимся никакими другими подробностями, кроме того, что она реально очень милая», — объявила тогда Кэмерон.

При этом до сих пор наверняка не известно, родила ли Диас малышку Рэдикс действительно сама или же прибегла к услугам суррогатной матери. Ведь никто из посторонних не видел её беременной. Более того, когда актриса появилась на публике в конце ноября, было совершенно не заметно, что она «в положении». А ведь тогда актриса должна была бы быть уже на седьмом месяце.

Minval.az