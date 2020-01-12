Великобритания должна быть готова опираться на свою военную мощь, не рассчитывая на поддержку США, так как те могут перестать быть мировым лидером. Такое мнение высказал министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

Он признался, что переживает из-за того, что Вашингтон может «отойти от лидирующей позиции в мире». По мнению министра, такой поворот негативно бы отразился на мире. Уоллес заявил, что его страна «надеется на лучший исход и готовится к худшему».

— За последний год США вывели войска из Сирии, [глава Белого дома] Дональд Трамп выступил с заявлением по Ираку, в котором заявил, что НАТО должно прийти на смену и взять на себя большую роль на Ближнем Востоке. Убеждённость 2010 года, что мы всегда будем частью коалиции США, просто более не отражает то, какое положение мы будем занимать, — приводит его слова «Лайф» со ссылкой на The Sunday Times.

Министр признал, что Лондон сильно зависит от военной поддержки Вашингтона. Глава ведомства понадеялся, что в будущем его стране удастся занять более активную позицию при продвижении своих интересов и в сфере дипломатии, и силами армии. Уоллес посетовал, что и Россия, и Франция в настоящий момент опережают страну в этом отношении.

Minval.az