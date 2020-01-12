45-летняя Виктория Бекхэм гордится своей фигурой — стройной, как у девочки-подростка. Однако, как призналась супруга футболиста в отставке — то, как она выглядит, вовсе не подарок природы. Бекхэм клянется, что она, якобы, предрасположена к набору лишнего веса. Ведь когда она была совсем молодой, Виктория и правда была не слишком худой. Поэтому ради того, чтобы сохранять суперстройную талию, ей приходится придерживаться такого режима, который выдержит не всякая.

Виктория утверждает, каждое ее утро требует от нее дисциплины и приложения всей силы воли. Ведь вместо завтрака она выпивает горячую воду с двумя столовыми ложками яблочного уксуса и приступает к тренировкам. Виктория объяснила: «Я встаю очень рано, чтобы успеть выполнить половину упражнений до того, как мои дети проснутся. Потом я быстро готовлю им завтрак. А после того, как дети доставлены на занятия, я заканчиваю вторую половину моей тренировки. Она занимает не меньше двух часов. И на это время я отключаю телефон, чтобы не отвлекаться…». Только поле этого она позволяет себе немного поесть — тарелочку миндального молока с сменами чиа.

И так каждый день — включая выходные и праздники. Так что удивляться тому, какой изящной выглядит фигура миссис Бекхэм не приходится. Ведь она каждый день «сжигает» огромное количество калорий, а ест более, чем скромно. Заметим, что несмотря на то, что сама Виктория горячо рекомендует своим фанатам во всем следовать ее примеру, врачи предупреждают, что это далеко не безопасно.

Согласно информации издания «7Дней», как утверждают медики, употребление яблочного уксуса в такой концентрации, особенно на голодный желудок, может привести к серьезным проблемам – вплоть до язвы.

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