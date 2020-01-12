Всемирно известная мексиканская актриса рассказала о неловком казусе, который произошёл с ней на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в далёком 2003 году.

Артистка вспомнила об этом случае в связи с тем, что накануне вручала своей коллеге Рене Зеллвегер награду за лучшую женскую роль в фильме «Джуди» на Национальной премии Совета кинокритиков США.

В 2003 году Хайек и Зеллвегер были номинированы в категории «Лучшая женская роль»: Сальма за роль художницы Фриды Кало в фильме «Фрида», а Рене за роль Рокси в мюзикле «Чикаго». Однако в тот день оригинальное платье мексиканской звезды, которое она надела на церемонию, буквально «лопнуло по швам» из-за её «огромных ягодиц», как сказала звезда.

— Перед началом церемонии платье, которое я подготовила для выхода в свет, лопнуло по швам. Это произошло из-за моих огромных ягодиц. На помощь мне пришла Рене Зеллвегер, которая одолжила подходящее платье, которое, к счастью, растягивалось в груди, — цитирует Хайек «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

Платье, которое актриса позаимствовала у Зеллвегер в 2003 году, было разработано дизайнером Каролиной Эррерой и представляло собой чёрный кружевной лиф сверху и струящуюся белую юбку в пол.

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