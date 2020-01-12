Иранские военные, смирившись с неизбежным, официально объявили о том, что именно они по ошибке сбили «Boeing-737», пишет телеграмм-канал «Запретное мнение».

Из-за ошибки милитаризованных исламских фанатиков Персидского залива погибли 177 человек.

Особенно жалко на фоне этой новости выглядит Кремль, в течение минувших дней из всех сил пытающийся убедить международное сообщество, что «никаких иранских ракет не было, а самолёт упал самостоятельно».

Зачем он это делал? Кто вообщем нашёл такое «гениальное» решение — без нужды и особых приглашений влезать в очередной сложнейший конфликт?

Покажите нашему бегемоту болото — и он без посторонней помощи залезет в него.

Путинский режим так долго поддерживал различные людоедские и террористические системы, что теперь физически не может без этого обойтись, начиная без разбора защищать любого кровавого диктатора.

Впрочем, никакой репутации и статуса у действующей российской элитки всё равно уже нет — ей терять нечего.

Minval.az