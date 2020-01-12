Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признался, что действия властей страны по борьбе с лесными пожарами не всегда были эффективны и теперь нуждаются в тщательном анализе.

В интервью телеканалу Эй-би-си Моррисон заявил, что с некоторыми из возникших проблем он мог бы справиться гораздо лучше.

«Это очень чувствительная среда, очень эмоциональная среда. Премьер-министры тоже сделаны из плоти и крови, когда они взаимодействуют с пострадавшими от лесных пожаров людьми», — сказал премьер.

Моррисон особо упомянул тяжелую работу пожарных в борьбе со стихией, а также отметил, что правительству необходимо играть более активную роль в решении этих проблем.

Премьер объявил о начале публичного расследования, которое должно установить, насколько эффективно власти действовали в кризисной ситуации.

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