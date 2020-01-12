Россия для США не является врагом, эта страна — изобретательный и жесткий конкурент. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в интервью Болгарскому национальному радио (БНР).

«Я бы сказал, что Россия является конкурентом, достаточно жестким, иногда изобретательным, но конкурентом»,- подчеркнул Хейл и добавил, что США и РФ поддерживают каналы связи по многим вопросам, в том числе по Украине, Сирии, КНДР, контролю над вооружениями, проблемам Ближнего Востока.

По его словам, «Вашингтон выступает за добрые отношения с Москвой и держит открытыми двери к диалогу».

В то же время США выступают против «Турецкого потока», так как этот проект «усиливает политическое влияние России на территории Европы», — добавил Хейл.

Напомним, церемония запуска газопровода «Турецкий поток» прошла 8 января в Стамбуле.

Minval.az