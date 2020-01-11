Протестующие в Иране потребовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сообщает «Би-би-си».

Несколько сотен демонстрантов собрались перед зданием Технологического университета им. Амира Кабира в Тегеране вечером в субботу, 11 января. Они скандируют: «Главнокомандующий, уходи!», «Отставки недостаточно, нужен суд!», «Смерть диктатору!»

Протесты начались и возле Технологического университета им. Шарифа, который считается одним из самых престижных учебных заведений в стране. По некоторым сведениям, 10 его выпускников погибли в авиакатастрофе «Боинга», ответственность за которую взяли на себя иранские власти.

Многие протестующие полагают, что Иран не признал бы ошибку, если бы не давление со стороны иностранных правительств. Они также недоумевают, почему воздушное пространство страны не было закрыто во время ракетной атаки Тегерана против американских военных баз в Ираке.

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В Иране начались массовые антиправительственные акции протеста из-за сбитого украинского самолета Boeing 737-800 под Тегераном. Видео митинга опубликовано в Telegram-канале «Милитарист».

На кадрах видно, как сотни людей проводят шествие в центре столицы. По данным «Радио Свобода», на акцию к университету имени Амира Кабира вышли студенты с требованием наказать виновных в крушении самолета. Акция проходит под лозунгом «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование».

Пользователи соцсетей также публикуют видео, на которых видно, как иранские правоохранители стягивают спецподразделения в месту манифестаций и, вероятно, готовятся к разгону демонстрации.

Minval.az