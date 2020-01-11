Канада требует детальных объяснений от администрации президента США Дональда Трампа, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани.

Как передает РИА Новости, об этом канадский телеканал CBC сообщает со ссылкой на осведомленные источники в правительстве страны.

По словам одного из собеседников телеканала, «сложно работать в военной коалиции, стремящейся уничтожить оставшихся боевиков ИГ в Ираке, без тесного сотрудничества между ее участниками, в то время как наиболее влиятельный участник этой коалиции преследует цели, не до конца ясные его партнерам».

Источники в правительстве Канады также отметили, что Вашингтону стоило заранее уведомить Оттаву о проведении операции.

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