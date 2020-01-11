

Корпус стражей исламской революции берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета, заявил командующий военно-космическими силами.

Глава ВКС КСИР, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что хотел умереть, когда узнал о катастрофе.

Хаджизаде отметил, что такие чувства возникли у него, потому что он не хотел быть свидетелем этой катастрофы.

«Когда я услышал о крушении украинского самолёта, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», — приводит слова главы ВКС КСИР агентство ИСНА.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Самолет потерпел крушение в ночь ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.

Первоначально власти Ирана отрицали, что сбили самолет.

Minval.az