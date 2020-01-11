Власти Ирана намерены передать Франции бортовые самописцы самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение под Тегераном. Об этом, как сообщает IRNA, заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По словам Резайефара, Иран стремился исследовать черные ящики на своей территории, но из-за невозможности расшифровать самописцы решил передать их Франции.

Сперва Иран попросил Канаду, Францию и США предоставить свое оборудование для расшифровки черных ящиков, но те отказались. В итоге Иран предложил Украине, Швеции, Великобритании, Канаде и США выбрать независимую лабораторию и те решили отправить самописцы во Францию.

Minval.az